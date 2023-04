Lukašenko chce od Moskvy bezpečnostní záruky pro případ napadení Běloruska

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko po setkání s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem v Minsku řekl, že požádal Moskvu o bezpečnostní záruky pro případ napadení Běloruska. Ruský prezident Vladimir Putin s takovými garancemi podle něj souhlasil.

Šojgu s Lukašenkem. Foto: Oficiální kanál běloruského prezidenta

Lukašenko podle státní agentury Belta uvedl, že o této záležitosti již dříve jednal s Putinem. Ten podle Lukašenka vyslovil souhlas s tím, že takové bezpečnostní záruky jsou nezbytné a je třeba je formalizovat.

„Obecně to na jednání (s Putinem) vyznělo tak, že v případě agrese proti Bělorusku bude Ruská federace bránit Bělorusko jako své vlastní území. To je to, co potřebujeme,“ řekl Lukašenko. (ČTK)