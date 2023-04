V Číně odsoudili k dlouhým trestům vězení dva známé obránce lidských práv. Sü Č‘-jung dostal u soudu ve městě Lin-šu trest 14 let odnětí svobody, Ting Ťia-siovi soud uložil trest 12 let za mřížemi, informovala dnes s odvoláním na organizaci Human Rights Watch agentura AFP.

Oba právníky soud shledal vinnými z „podvracení státní moci“.

Padesátiletý Sü a o pět let starší Ting jsou představiteli takzvaného Hnutí nových občanů, které kritizuje korupci v Číně, požaduje větší transparentnost majetkových poměrů úředníků a reformu ústavy. Oba byli zadrženi během kampaně zaměřené proti právníkům a aktivistům z let 2019 a 2020. Sü i Ting už několik let ve vězení strávili.

Mezinárodní organizace na obranu lidských práv rozsudek kritizují a vyzývají, aby Čína Süa i Tinga propustila.

V únoru 2020 napsal Sü otevřený dopis, v němž vyzval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby odstoupil. Vyčítal mu především způsob řešení krizových situací, včetně hongkongských prodemokratických protestů a začátku covidové pandemie. (ČTK)