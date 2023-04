Na italskou Lampedusu za víkend dorazila další víc než tisícovka běženců

Na italský ostrov Lampedusa dorazilo jen o víkendu dalších více než 1000 migrantů, v tamním středisku pro běžence s kapacitou asi 300 lidí je tak nyní na 1880 migrantů. Informovala o tom dnes agentura APA.

Ve vodách nedaleko Malty a Itálie je od víkendu také plavidlo se 400 běženci, které vyslalo nouzový signál, ale zatím bez odezvy.

Rybářská loď se čtyřmi stovkami migrantů vyplula podle serveru The Times of Malta z libyjského Tobrúku před několika dny. Když se přiblížila do maltské záchranné zóny, místní úřady podle tohoto serveru pouze nařídily nákladní lodi, aby jim doplnila palivo. Podle nevládní organizace Sea Watch je plavidlo také bez kapitána.

S dalším přílivem migrantů se potýká v těchto dnech italský ostrůvek Lampedusa, kam jen v neděli podle agentury APA dorazilo 26 lodí se 970 běženci. Už v sobotu tam doplulo 17 člunů se 680 běženci. Část z nich by měla být dnes z Lampedusy převezena na Sicílii.

Od začátku roku 2023 dorazilo do Itálie přes Středozemní moře na 28 000 běženců, ve stejném období loňského roku jich bylo asi 6830 a v roce 2021 na 8400, vyplývá ze statistik italského ministerstva vnitra. (ČTK)