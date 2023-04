O službu v armádě projevilo za posledních deset let zájem přes 80 000 lidí. Do služebního poměru vojáka z povolání bylo přijato přes 16 000 mužů a žen, další 4500 jich vstoupilo do aktivní zálohy.

Armáda to uvedla na svém webu www.army.cz v souvislosti s desátým výročím vzniku Agentury personalistiky, která má armádní nábor na starosti.

Personální služba byla zřízena po celou dobu existence ozbrojených sil samostatného československého a českého státu, působila i u československých zahraničních jednotek. Před deseti lety byla zřízena Agentura personalistiky Armády ČR. Podřízena je přímo náčelníkovi generálního štábu, v jejím čele stojí ředitel, v současné době ji řídí plukovník Vladimír Studený. Na starosti má nejen nábor, zabývá se i vzděláváním vojáků. „Vojákům řídí služební kariéry, hodnotí jejich profesní připravenost, zkoumá atmosféru v týmech a připravuje je na civilní kariéru,“ uvedla armáda.

Za deset let své existence agentura zaevidovala přes 80 000 zájemců o službu v armádě, přes 16 000 z nich přijala do služebního poměru vojáka z povolání. Z více než 11 000 uchazečů pak téměř 4500 zájemců zařadila k aktivní záloze.

Na letošní rok si ministerstvo obrany stanovilo jako rekrutační cíl přijetí 2200 osob, z toho 500 by měli představovat studenti Univerzity obrany. S náborem má pomoci i virtuální středisko, které chce obrana brzy zřídit. (Armáda ČR, ČTK)