Mimořádnou valorizaci důchodů by mohly nahradit krátkodobé dávky. Vyplývá to z dokumentu o dohodě mezi koaličními stranami, který má Deník N k dispozici. Vláda si zároveň nechává otevřená zadní vrátka pro to, aby se dalo hýbat s pravidelným navyšováním penzí.