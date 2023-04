Díky čemu se komunistický mocipán Jozef Lenárt narozený před 100 lety držel u moci desítky let? Ve vysokých funkcích byl po celý komunistický režim v Československu. Pět let vedl vládu, přežil i rok 1968 a vedle Husáka a Biľaka byl nejmocnějším Slovákem až do pádu totality.

Rok 1972, generál Samuel Kodaj, velitel Východního vojenského okruhu, kubánský lídr Fidel Castro, první tajemník ÚV KSS Jozef Lenárt, předseda vlády SSR Peter Colotka a Ondrej Klokoč, předseda SNR. Foto: slovenské ministerstvo vnitra, Slovenský národní archiv, archivní fond Tajemník ÚV KSS Jozef Lenárt, archivní krabice číslo 108