Na Ukrajinu se vrátilo 31 dětí, které byly násilně deportovány do Ruska

Ukrajině se podařilo zajistit návrat do vlasti dalším 31 dětem, které byly násilně deportovány do Ruska. Podle ukrajinské agentury Unian o tom dnes informoval Mykola Kuleba, šéf nevládní organizace Save Ukraine. Děti by měly dorazit do Kyjeva ještě během dneška.

Původně měla nevládní organizace v plánu dostat zpět na Ukrajinu 33 dětí, ale starší žena, která měla doprovodit dvě z nich, mezitím zemřela, takže si děti nestihla vyzvednout.

Ukrajinský web, na kterém rodiče mohou ohlásit zmizení svých dětí, eviduje před 19 000 dětí deportovaných do Ruska. Jak uvedl list Kyiv Independent, další velké množství dětí není do statistiky započteno a jejich osud zůstává nejasný. Moskva, která ovládá část jihu a východu Ukrajiny, únosy dětí popírá a tvrdí, že byly odvezeny kvůli jejich vlastnímu bezpečí.

V polovině března vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykač na ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou, kterou společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podezírá právě z účasti na únosech ukrajinských dětí do Ruska.

Organizace Save Ukraine pomáhá lidem dostávat se z válečných zón již od roku 2014. Během posledního roku se zaměřila i na návrat dětí na Ukrajinu a podařilo se jí zachránit celkem 95 dětí. (ČTK)