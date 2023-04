Biden chce bojovat proti rozhodnutí soudu zamezit přístup k potratové pilulce

Americký prezident Joe Biden slíbil, že jeho vláda „bude bojovat“ proti rozhodnutí federálního soudce, které by podle agentury Reuters zamezilo přístup k potratové pilulce mifepristonu. Podle Bidena jde o „další velký krok k národnímu zákazu potratů“.

Biden verdikt označil za „další bezprecedentní krok k připravení žen o jejich základní práva a vystavování jejich zdraví riziku“.

„Neovlivnilo by to jen ženy v Texasu – kdyby to platilo, znemožnilo by to ženám v každém státě přístup k léku, bez ohledu na to, zda je potrat v daném státě legální,“ prohlásil Biden. (Bílý dům, BBC)