Soudce v USA v podstatě zakázal prodej potratové pilulky, Biden je proti

Americký federální soudce jmenovaný Trumpem vydal rozhodnutí, kterým podle agentury Reuters v podstatě zakazuje prodej široce používané potratové pilulky mifepristonu. Vláda dostala sedm dní na to, aby se proti rozhodnutí odvolala.

Americký Prezident Joe Biden. Foto: Adam Schultz, Bílý dům, Flickr

Soudce Matthew Kacsmaryk pozastavil platnost registrace pilulky vydané už před 23 lety Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Jak rychle může být přístup k pilulce omezen, ale zatím podle agentury AP není jasné.

V reakci na zákaz potratové pilulky, kterou v zemi využívají miliony žen, vydal americký federální soudce vybraný Barackem Obamou konkurenční rozhodnutí, jímž nařídil, aby byl přístup k pilulce v 17 státech USA zachován.

Americký prezident Joe Biden slíbil, že jeho vláda „bude bojovat“ proti rozhodnutí federálního soudce, které by zamezilo přístup k pilulce. Podle prezidenta jde o „další velký krok k národnímu zákazu potratů“.

Biden rozhodnutí označil také za „další bezprecedentní krok k připravení žen o jejich základní práva a vystavování jejich zdraví riziku“.

„Neovlivnilo by to jen ženy v Texasu – kdyby to platilo, znemožnilo by to ženám v každém státě přístup k léku, bez ohledu na to, zda je potrat v daném státě legální,“ prohlásil Biden.

Mifepristone je jedna ze dvou látek, která se ve Spojených státech běžně užívá k potratům. Ukončí těhotenství a další látka misoprostol pak vyvolá potrat. Organizace proti potratům se ale obrátily na soud, aby zneplatnil licenci FDA pro mifepristone. Úřad v roce 2000 konstatoval, že lék je bezpečný, i když vzácně může mít vážné vedlejší účinky.

Bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem jmenovaný soudce sice stěžovatelům nevyhověl zcela a rozhodnutí FDP úplně nezrušil. Do konečného verdiktu v případu ale jeho platnost pozastavil. „Kacsmarykovo rozhodnutí je předběžným opatřením, které by v podstatě zakázalo prodej mifepristonu, dokud bude probíhat projednávaný případ,“ konstatuje Reuters.

Podle AP v podstatě neexistuje precedent pro to, aby jediný soudce zrušil lékařské rozhodnutí FDA. Agentura očekává, že se právníci lékového úřadu rychle odvolají.

Doktoři, kteří kombinaci mifepristonu a misoprostolu předepisují, už dopředu uvedli, že v případě, že první z pilulek bude stažena, budou předepisovat jen tu druhou. Tento přístup je podle AP o trochu méně účinný, ale často používaný v zemích, kde je mifepristone zakázaný nebo nedostupný. (BBC, ČTK, Bílý dům, Reuters)