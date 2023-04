Zemřel anglický zpěvák Paul Cattermole, který byl členem skupiny S Club 7. Bylo mu 46 let. Kapela před několika týdny ohlásila své comebackové turné. (BBC)

S Club 7's Paul Cattermole has died at the age of 46.

