Republikáni v Tennessee vyloučili demokratické poslance. Jen ty černošské

Republikánští zákonodárci v Tennessee v dramatickém hlasování včera vyloučili dva demokratické poslance ze státní Sněmovny kvůli jejich protestům proti dostupnosti zbraní. Protestující poslanci ale byli tři a republikáni vyloučili pouze dva černošské.

Bělošská poslankyně Gloria Johnson zůstala členkou Sněmovny, zatímco Afroameričané Justin Jones a Justin Pearson vyloučeni byli.

„Myslím, že to má co do činění s barvou naší pleti,“ řekla Johnson na otázku novinářky, proč republikáni vyloučili její dva kolegy, ale ji ve Sněmovně ponechali, když se protestů zúčastnili všichni společně.

Republikánům se nelíbilo, že tři poslanci vstoupili bez vyzvání do debaty ve Sněmovně, což odporuje sněmovnímu řádu.

Jonson, Pearson a Jones se také přidali k protestujícím studentům, kteří pořádali v minulých dnech před budovou státního parlamentu v Nashville demonstrace za zpřísnění držení zbraní.

Právě v Nashville totiž před dvěma týdny 28letá útočnice postřílela v základní křesťanské škole tři devítileté děti a tři zaměstnance školy. Ačkoliv měla psychické problémy a léčila se s nimi, zcela legálně si pořídila sedm zbraní včetně poloautomatických pušek AR-15, které mají velkou kapacitu rychle zabíjet. Tři z těchto zbraní poté použila při útoku ve škole.

V prvním hlasování republikáni vyloučili poslance Justina Jonese. Druhé hlasování o vyloučení poslankyně Glorie Johnson neprošlo. Republikáni poté hlasovali o vyloučení poslance Justina Pearsona.

V sále propukl jásot a skandování „Glorie!“ po oznámení jejího vyloučení, později následovalo „Styďte se!“ po vyloučení Pearsona.

Rep. @Justinjpearson: "You all heard that. How many of you would want to be spoken to that way?"

Pearson responds to Rep. Farmer's belittling, disrespectful rant. #TennesseeThree

