Jižní Korea je pro ČR možným partnerem ve vodíkových technologiích, míní český velvyslanec

Jižní Korea je pro Česko silným potenciálním partnerem ve vodíkových technologiích. Nejen ve vztahu k čisté mobilitě, ale i ke konzervaci energie. V rozhovoru pro ČTK to řekl český velvyslanec v Soulu Gustav Slamečka v návaznosti na nedávnou návštěvu šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Mezi podnikateli byla podle velvyslance řada zástupců nových odvětví a oborů, například digitalizace, umělé inteligence, robotiky, nanotechnologií nebo právě vodíkových technologií. Kromě podnikatelů Koreu navštívili zástupci univerzit a vědecko-technických oborů.

Pokud jde o konkrétní oblasti, největší pokrok vidí velvyslanec v Koreji u vodíkových technologií.

„Přijmou určitou strategii, ale nekončí to vypracováním strategie na papír, pokračuje to dostatečným finančním zabezpečením,“ poznamenal. „Ale Korejci šli ještě dál, už uzavřeli i smlouvy o dlouhodobých dodávkách plynu, protože na začátku se vodík bude primárně vyrábět z plynu,“ uvedl Slamečka.

Další technologie typu takzvaného zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů podle něj přijdou o něco později, vývoj ještě není dokončen.

Korea je podle velvyslance v oblasti o hodně dál, Česko ale rozvíjí spolupráci s ní zejména na firemní úrovni. „Většinou na korejské straně to tahá společnost Hyundai, která je významným investorem v ČR. Několik českých společností s ní už má podepsaná memoranda o spolupráci,“ poznamenal. Kooperují spolu také různé asociace.

Jedním z výstupů cesty Pekarové Adamové do Jižní Koreje bylo to, že Česko chce z asijské země dostat do letošního podzimu léky. V současné době se jedná s pěti výrobci antibiotik včetně sirupů pro děti, musí ale podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka předložit dokumenty ohledně výrobní praxe. Novinářům tehdy řekli, že výhodou je i to, že korejské farmaceutické firmy nejsou závislé na subdodávkách z Číny a Indie.

„V téhle fázi se asi úplně nedá konkretizovat, o která léčiva přesně půjde, typově by se mělo jednat o antibiotika, případně další nedostatková léčiva na českém trhu,“ poznamenal Slamečka. Korejské farmaceutické společnosti podle něj vyjádřily zájem o dodávky. „Ale musí ještě projít certifikačním řízením pro vstup na český trh. Ty procesy nějakou dobu budou trvat,“ dodal velvyslanec, který byl od května 2009 do července 2010 ministrem dopravy v tehdejší úřednické vládě Jana Fischera. Navrhla ho do ní ODS. (ČTK)