Výpadky léků? Probudili jsme se z blahobytného snu, říká lékárník Havlíček. Z africké mise se vrátil do evropské „lékové krize“

„Jestliže výrobu léků Evropa dobrovolně odevzdala do Indie a do Číny, nemůže si myslet, že se jí to nevymstí,“ říká lékárník Stanislav Havlíček. Vrátil se z mise s Lékaři bez hranic rovnou do lékové krize.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N