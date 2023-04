Přes deset států USA už přijalo zákony proti zdravotní péči pro mladé trans lidi

Americké státy s republikánským vedením tento týden pokračují v zavádění restrikcí na zdravotní péči určenou pro transgender osoby. Už více než deset regionálních vlád přijalo zákony proti léčbě, která pomáhá pacientům s přechodem od pohlaví přiděleného při narození k pohlaví sociálnímu (genderu), které odpovídá jejich identitě.

Dosud schválené normy hormonální terapii nebo léky na „zablokování“ puberty zakazují poskytovat mladistvým, v některých státech už ale republikáni navrhli i omezení pro dospělé pacienty.

Kritici těchto kroků podotýkají, že uvedené typy péče jsou mohou pro mladé transgenderové muže a ženy představovat životně důležitou odpověď na vážné duševní problémy, napsala agentura AP. Toto stanovisko zastávají také přední profesní sdružení jako je American Medical Association a American Academy of Pediatrics. Strůjci restrikcí mezitím „gender potvrzující“ postupy vykreslují jako experimentální a nebezpečné, shrnuje zpravodajský web Axios.

Skupinu republikány spravovaných států, které zákazy léčby pro mladé trans lidi přijaly, tento týden rozšířily Idaho a Indiana. Guvernér prvního jmenovaného státu Brad Little v úterý večer podepsal návrh, podle kterého bude trestným činem poskytovat mladistvým hormonální terapii, léky proti tělesným změnám spojeným s pubertou i jiné druhy péče určené pro transgenderové osoby. Ve středu pak podobnému opatření dal zelenou guvernér Indiany Eric Holcomb, jakkoli o den dříve médiím řekl, že návrh prosazený jeho stranickými kolegy v regionálním parlamentu je vágní.

Indiana se podle Axios stala 12. „červeným státem“, který postavil mimo zákon poskytování dané zdravotní péče nezletilým. Vlna restrikcí podle webu začala v lednu v Utahu, načež se přidávaly další a další. Za jejich porušení hrozí lékařům odebrání licencí i vězení. Zákony tohoto druhu budou patrně dál přibývat, neboť v několika dalších státech včetně Texasu nebo Missouri aktuálně návrhy omezující přístup transgenderových osob ke zdravotní péči postupují legislativním procesem.

Axios podotýká, že příval těchto návrhů přiživuje řada křesťanských a konzervativních skupin, které byly součástí hnutí proti loni zrušenému federálnímu právu na přerušení těhotenství. Republikánští politici pak často restrikce na zdravotní péči hájí jako opatření na „ochranu dětí“, zejména před „nezvratnými“ chirurgickými zákroky. Ty jsou však podle oponentů u transgenderových osob mladších 18 let vzácné, přičemž i stoupenci zákazu v Idahu podle AP uznali, že nic nenasvědčuje tomu, že by je v daném státě neplnoletí podstupovali.

Zákonodárci v Kansasu, Oklahomě, Jižní Karolíně a Texasu do konce března předložili návrhy, které by operace nebo hormonální terapii zakazovaly i pro dospělé pacienty, konkrétně do 21 nebo 26 let. Obhájci péče určené pro přechod od genderu, který neodpovídá identitě pacienta, tento vývoj prezentují jako důkaz, že republikánům ve skutečnosti jde o celkové odstřižení transgenderových osob od lékařských služeb.

Opatření a rétorika mířící proti transgenderovým osobám jsou v době začínající kampaně před nadcházející prezidentskou volbou výrazným prvkem politiky Republikánské strany. Agentura Reuters v únorové reportáži psala o bezprecedentní vlně legislativních návrhů, které se kromě zdravotní péče týkají i účasti transgenderových dívek v ženských sportovních kláních nebo požadavku, aby translidi chodili na toalety podle genderu přiděleného při narození.

Zákonodárci v této souvislosti hovoří mimo jiné o boji proti „falešné ideologií“ o rozdílu mezi pohlavím a genderovou identitou, od některých komentátorů však zaznívají i extrémnější výroky. „V postupu vůči transgenderismu nemůže být střední cesta. Je to všechno nebo nic,“ řekl na začátku března na tradiční Konferenci konzervativní politické akce (CPAC) komentátor webu Daily Wire Michael Knowles. „Transgenderismus musí být zcela vymýcen z veřejného života,“ dodal. (ČTK)