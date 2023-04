Počet lidí se zdravotními obtížemi z jídla z jedné z královéhradeckých restaurací se zvýšil na 116

Komentář Ondřeje Štindla: Velkou část mediální pozornosti zabrala debata o pravidlech pro dětské návštěvníky bistra Marthy’s Kitchen. Podobné absurdně zveličené spory jsou ve veřejném prostoru obvyklé. Není to ale tak, že by tou expanzí do krajnosti ztrácely smysl, jistým způsobem ho naopak naplňují.