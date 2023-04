Fiala se zeptá šéfa BIS na schůzky s Nejedlým

Premiér Petr Fiala se zeptá ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky na schůzky se Zemanovým spolupracovníkem Martinem Nejedlým v předchozích letech. Fiala to řekl v rozhovoru pro televizi CNN Prima News. Schůzky popsal Deník N zde.

„Asi měl pro to (Koudelka) důvody,“ prohlásil premiér. „Mohu se ho na to zeptat, což udělám,“ doplnil. Podle Fialy se ale s největší pravděpodobností, vzhledem k negativnímu vztahu tehdejšího prezidenta Zemana vůči Koudelkovi, nedomlouvalo na zmíněných schůzkách nic, co by nebylo ve prospěch České republiky. Zeman v minulosti opakovaně Koudelku a činnost BIS kritizoval.

Vliv na povýšení Koudelky do hodnosti generála to podle Fialy nebude mít. „Ředitel BIS musí získávat informace… setkávat se s různými lidmi,“ řekl premiér. Dodal, že s činností zpravodajských služeb je spokojen. (ČTK)