Provoz na trati z Čerčan do Benešova byl po nehodě vlaku obnoven

Aktualizováno: Provoz na železniční trati z Čerčan do Benešova u Prahy byl plně obnoven po 19.30. Dopravu přerušil náraz lokomotivy do spadlého stromu. Nehoda se obešla bez zranění a podle předběžných informací i bez škody.

Lokomotiva narazila do stromu ve špatně přístupném terénu kolem 18:00, na místě zasahovali hasiči. Provoz na trati byl plně obnoven v 19:31. „Podle předběžných odhadů to vypadá, že nebude žádná škoda, strom nepoškodil vedení ani železniční svršek a nepoškozená by měla být i lokomotiva,“ řekl ČTK mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Podle webu Českých drah můžou být některé vlaky opožděny. „Na trati dochází k postupné stabilizaci provozu,“ uvedly České dráhy na webu. (ČTK)