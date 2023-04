Praha 3 navrhla České poště zachovat pobočku na Jarově

Vedení radnice Prahy 3 navrhlo České poště, aby zachovala pobočku pošty na Jarově v Koněvově ulici a při plánované redukci poboček ji nerušila. Česká pošta návrh radnice zváží. Stanovisko státního podniku by mělo být známo začátkem příštího týdne.

„Vnímáme ekonomické a provozní motivy ČP, které ji vedou k redukci počtu poboček. Současně ale od samého začátku říkáme, že pro městskou část, kde žije více než 80 000 obyvatel, je jedna jediná pobočka se současným počtem 11 přepážek nedostatečná. Přistupujeme k celé věci aktivně s cílem zamezit hrozícímu ochromení poštovních služeb na trojce,“ prohlásil starosta Michal Vronský (TOP 09).

Zachování alespoň dvou poboček chce radnice kvůli rovnoměrnému rozložení možnosti využít poštovní služby. Pobočka v Olšanské by pokrývala poštovní služby pro západní oblast Prahy 3 a pošta na Jarově by zase sloužila pro východní oblasti. „Plán redukce poštovních poboček z šesti na jednu nelze postavit jenom na základě docházkové vzdálenosti, jak to udělala ČP. Praha 3 patří mezi oblasti s nejvyšší hustotou zalidnění v Praze a de facto v celé ČR. K tomu se připravuje velké rozvojové území Nákladového nádraží Žižkov, jež na trojku přivede další rezidenty. Žije zde také mnoho seniorů a cizinců, kteří služby pošty pravidelně využívají,“ řekl místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš (STAN).

Ve Sněmovně se dnes setkali také primátor Bohuslav Svoboda (ODS) s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) a ředitelem pošty Miroslavem Štěpánem. „Dohodli jsme se, že během následujících tří týdnů budou představitelé ČP intenzivně jednat se zástupci obcí, měst a jejich částí, jichž se plánované rušení poboček týká. Součástí bude důkladné vysvětlování záměrů pošty a jejich okamžitých i dlouhodobých dopadů na občany,“ řekl Svoboda. Závěry a další postup pošty pak veřejnosti společně vysvětlí.

S poštou jednala také Praha 9, která chce, aby jedna z fungujících poboček přešla do systému Pošta Partner, kdy by se podílela na jejím chodu. Cílem je předejít případnému zrušení pobočky v budoucnu. Proti rušení se postavily také ostatní radnice. Vadí jim nejen rušení poboček, ale také způsob komunikace, kdy se část starostů dozvěděla o plánech pošty z médií. Proti rušení už přijali usnesení radní Prahy 13 a ve čtvrtek o tom budou jednat radní Prahy 11. Se zástupci pošty mají už domluvenou schůzku, stejně jako například starostové Prahy 6 Jakub Stárek a Prahy 8 Ondřej Gros (oba ODS). (ČTK)