Kellnerovi věnují půl miliardy na výzkumné onkologické centrum

Mají se alergici připravit na to, že letos neseženou svůj dlouhodobě užívaný lék? „Je to možné. Ale i když byl pacient zvyklý užívat lék s určitým obchodním názvem, měl by sehnat jiný se stejnou účinnou látkou,“ říká v rozhovoru šéfka lékového úřadu Irena Storová.