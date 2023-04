Čech ve vedení UEFA po 21 letech: Fousek míří do výkonného výboru, evropský fotbal dál povede Čeferin

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek byl na čtyři roky zvolen do výkonného výboru Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Český fotbal bude mít zastoupení ve vedení unie po 21 letech.

Předsedou UEFA bude i v následujících čtyřech letech Slovinec Aleksander Čeferin. Pětapadesátiletý funkcionář neměl při dnešní volbě protikandidáta a delegáti ho ve funkci potvrdili.

Fousek navázal na někdejšího svazového předsedu Františka Chvalovského, který byl členem výkonného výboru UEFA mezi lety 1996 až 2002. V roce 2011 neúspěšně kandidoval Ivan Hašek, jenž v té době vedl český fotbal. Nejvýše postaveným českým funkcionářem v novodobé historii byl bývalý předseda svazu Václav Jíra, který v letech 1978 až 1992 zastával post místopředsedy UEFA.

Fousek se v mezinárodním fotbale pohybuje desítky let. Působil v řadě orgánů UEFA i FIFA, které ho vyslaly i na 19 zahraničních misí s úkolem pomoci řešit problémy tamních asociací. Tři roky působil jako expert FIFA a UEFA v Řecku.

„Předsednictví českého fotbalu v žádném případě neopouštím, přesně naopak. Ve vedení UEFA standardně zasedají prezidenti národních svazů, funkce jsou souběžné a z tohoto propojení těží jak národní asociace, tak evropský fotbal,“ dodal Fousek.

Šedesátiletý český funkcionář dnes obdržel 40 hlasů z 55 možných, což byl mezi zvolenými delegáty třetí nejvyšší počet. V konkurenci dalších deseti kandidátů se tak vešel mezi sedmičku nově zvolených členů výkonného výboru. Celkem se obměnilo devět z celkových 19 členů.

Čeferin stojí v čele UEFA od roku 2016, kdy kvůli zákazu činnosti za porušení etických pravidel rezignoval Francouz Michel Platini. Pokud vydrží ve funkci po celé čtyřleté období, stane se po Lennartu Johanssonovi ze Švédska druhým nejdéle sloužícím šéfem UEFA. Johansson byl předsedou mezi lety 1990 a 2007.

Většina delegátů a zástupců 55 členských asociací doprovodila Čeferinovo potvrzení ve funkci dlouhým potleskem vestoje. „Děkuji všem za podporu, znamená to pro mě opravdu hodně. Je to velká pocta, ale ještě větší zodpovědnost. Udělám maximum, abych vás ani celý fotbal nezklamal,“ řekl Čeferin, který mimo jiné znovu varoval před myšlenkou některých evropských velkoklubů na založení superligy, která by byla přímou konkurencí výkladní skříně UEFA Ligy mistrů.

⚽ The below have today been elected to the UEFA Executive Committee for a four-year term:

🇩🇰 Jesper Møller Christensen* (Denmark)

🇫🇷 Philippe Diallo (France)

🇦🇱 Armand Duka* (Albania)

🇨🇿 Petr Fousek (Czechia)

🇬🇪 Levan Kobiashvili (Georgia)

🇺🇦 Andrii Pavelko* (Ukraine)

🇪🇸 Luis…

