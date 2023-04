Trump po obžalobě: Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového mohlo stát

Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového mohlo stát, uvedl bývalý americký prezident Donald Trump ve svém prvním projevu poté, co byl v úterý obžalován z falšování obchodních záznamů. Spojené státy jsou podle něj na cestě do pekla a celý svět se jim směje.

Americká média sledují každý pohyb Donalda Trumpa. Na tomto záběru už jako zatčený vchází do chodby, která vede do soudní síně. V ní podle očekávání odmítne vinu a vyslechne si body obžalobu. Zdroj: MSNBC

Tvrdí, že se ničeho nedopustil. Jediným zločinem podle něj je to, že neohroženě bránil USA před lidmi, kteří se je snaží zničit.

Šestasedmdesátiletý politik, který je prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA, také znovu zaútočil na newyorského prokurátora Alvina Bragga, který má jeho případ na starosti. Obvinil ho ze zasahování do voleb a z toho, že ho chtěl „dostat za každou cenu“ ještě předtím, než o případu cokoliv věděl, na což stovky Trumpových příznivců v jeho floridském sídle Mar-a-Lago reagovaly bučením.

Předtím 45. amerického prezidenta přivítali hlasitým potleskem a skandováním USA, USA. Trump k nim hovořil před dvojící amerických vlajek a stylem, jako by byl na některém ze svých předvolebních mítinků. Tradičně také zopakoval řadu nepravdivých tvrzení, například o milionech neplatných hlasů ve volbách v roce 2020, v nich podlehl Joeu Bidenovi.

I z tohoto důvodu například televize NBC News přenos po několika minutách přerušila, když upozornila na Trumpovy „lži“. Zároveň uvedla, že pokud se v projevu vrátí k obžalobě, bude v přenosu pokračovat. Některé další americké televize vystoupení exprezidenta vůbec nevysílaly.

Trump se podle vyšetřovatelů snažil nezákonně ovlivnit prezidentské volby v roce 2016 tím, že zajistil výplatu tří osob výměnou za to, že budou mlčet o skutečnostech, které by mohly poškodit jeho kandidaturu. Konkrétně jde o 34 případů falšování obchodních záznamů, které se těchto plateb týkají. Peníze šly pornoherečce Stormy Daniels a modelce Karen McDougal, které tvrdí, že s Trumpem měly poměr, a vrátnému z jeho mrakodrapu Trump Tower, který tvrdil, že Trump má nemanželské dítě. (ČTK)