TikTok dostal v Británii pokutu 12,7 milionu liber za pochybení při nakládání s osobními údaji děti

Čínská společnost ByteDance, která vlastní sociální síť TikTok, propaguje novou aplikaci. Lemon8 by měl být představen během tohoto roku. Do budoucna by se z něj měla stát sesterská aplikace TikToku. Na západě mezitím sílí požadavky na zákaz TikToku, a to kvůli možným únikům dat do Číny. (New York Times)