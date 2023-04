SPD chce odvolat Černochovou a Pekarovou Adamovou

Hnutí SPD chce odvolat dvě vládní političky – šéfku sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) a ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). V případě ministryně poslanci SPD Foldynovi vadí, jak se postavila k výrokům bývalého olympionika Davida Svobody.

Foldyna se ho zastal. Svoboda přitom relativizoval ruskou agresivní válku na Ukrajině. Po jednání s ministryní dostal armádní důstojník Svoboda důtku a skončí v Komisi sportovců Českého olympijského výboru. „Koaliční většina 108 poslanců je ve shodě a bude to opoziční rétorické cvičení. Mohu jednoznačně vyloučit, že by to hlasování bylo úspěšné,“ reagoval na požadavek SPD odvolat Pekarovou předseda klubu lidovců Marek Výborný.