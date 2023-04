Kardiologové řeší, jak čelit prudkému nárůstu srdečních chorob

Kardiologové ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví řeší, jak čelit prudkému nárůstu srdečních chorob. Dlouhodobě sice ubývá úmrtí na infarkt, zato ale podle ministerstva rapidně rostou počty srdečního selhání.

Nějakou formou kardiovaskulárního onemocnění trpí až 3 miliony lidí v Česku.

Česko sice v současnosti Národní kardiovaskulární plán má, je však zastaralý – z roku 2013 – a podle expertů je nutné jej nahradit.

Nový Národní kardiovaskulární plán by podle lékařů měl nejdříve zmapovat současnou situaci, určit, jaké jsou priority a cíle v jednotlivých oblastech, a navrhnout způsob, jak jich dosáhnout. Tím hlavním cílem je pak snížit celkový počet úmrtí na choroby srdce a cév v Česku. Plán by měl být hotový do konce roku 2023.

„Česká kardiologická společnost má při tvorbě Národního kardiovaskulárního plánu plnou podporu ministerstva zdravotnictví. Proto ze své pozice udělám maximum nejen pro úspěšné vytvoření plánu, ale i jeho implementaci,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Zatímco u akutní nebo intervenční kardiologie jsme na špičce, v oblasti prevence srdečních chorob situace není vůbec růžová. Na nemoci srdce sice v Česku zemře o 50 % méně lidí než před 30 lety, ale pořád je to dvakrát více než ve Francii, Španělsku nebo Norsku. Na tom musíme zapracovat,“ vysvětluje Michal Vrablík předseda České asociace preventivní kardiologie, který se při tvorbě plánu zaměří právě oblast kardiologické prevence.