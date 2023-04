Na vývoji senzorů k ochraně spotřebitele vody v Evropě se podíleli i Češi

Předseda pirátských poslanců Michálek před jednáním sněmovny oznámil, že jeho strana chce ještě letos snížit platy politiků a manažerů státních firem o čtyři procenta. Do budoucna pak navrhnou zpomalit růst platů soudců a státních zástupců. „Dohromady by to přineslo úsporu půl miliardy korun,“ uvedl Michálek.