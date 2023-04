Čína varovala šéfa americké Sněmovny, aby se nesetkával s tchajwanskou prezidentkou

Čína varovala šéfa americké Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho, aby „neopakoval katastrofální chyby minulosti“ a nesetkával se s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Nepomohlo by to podle ní regionálnímu míru a stabilitě, a naopak by to sjednotilo čínský lid proti společnému nepříteli.

Tchajwanská prezidentka se s McCarthym, který je třetím nejvýše postaveným politikem USA, setká zítra v Kalifornii, proti čemuž Peking opakovaně ostře protestuje.

V nejnovějším prohlášení čínský konzulát v Los Angeles prohlásil, že setkání by ublížilo citům čínského lidu a mělo dopad na základ vztahů mezi Čínou a Spojenými státy.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje vláda jedné strany. (ČTK)