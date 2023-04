Kvůli masivním tornádům zemřelo v USA nejméně 33 lidí

Donald Trump se podle právničky Aliny Habby nebrání, aby v soudní místnosti byly během procesu s ním televizní kamery. Nechce ale, aby policie zveřejnila jeho policejní profilový snímek, tzv. mugshot. „Je to hlavní prezidentský kandidát republikánů a ničemu by to nepomohlo,“ řekla Alina Habba.