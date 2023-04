Rada VŠ: Vláda je připravená posílit rozpočet univerzit o 900 milionů korun

Vláda je podle Rady vysokých škol připravená posílit rozpočet univerzit v tomto roce o zhruba 900 milionů korun. Předsednictvo rady to sdělilo ČTK s odkazem na vyjádření ministerstva školství. Premiér Petr Fiala minulý týden řekl, že přidání univerzitám nevyřeší problémy humanitních oborů.

„Zástupci RVŠ byli ze strany MŠMT ujištěni, že připravenost vlády posílit rozpočet veřejných VŠ ještě v letošním roce o zhruba 900 milionů korun stále trvá. Vláda pouze odmítá toto navýšení realizovat formou nesystémového selektivního posílení mzdových složek na vybraných fakultách, ale podmiňuje ho systémovým opatřením, které dává záruku dlouhodobějšího trvání,“ napsalo ve svém stanovisku užší předsednictvo RVŠ.

Členové předsednictva RVŠ rovněž míní, že by vláda měla posílit finanční rozpočty všech veřejných VŠ. Odmítli to, že by rozdělování peněz uvnitř univerzit bylo nespravedlivé. Možnou stávku či zastavení výuky na univerzitách označili ve svém stanovisku za „zcela krajní řešení v případě, že selžou všechny prostředky korektního vyjednávání a komunikace“.

S výdělky jsou nespokojení zejména vyučující humanitních a sociálně-vědních oborů. Mzdy na filozofických, humanitních a teologických fakultách patří v porovnání s ostatními fakultami k nejnižším. Průměr hrubé měsíční mzdy odborných asistentů, kteří mají zpravidla doktorský titul, na zmíněných pracovištích loni podle údajů RVŠ činil 44 500 korun. Asi o třetinu vyšší byla průměrná měsíční odměna odborných asistentů na fakultách informatiky.

Nespokojení akademici žádají pro univerzity víc peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění mzdových tarifů mezi obory na VŠ. Více peněz by podle nich mělo jít hlavně na filozofické a další fakulty s humanitními obory. Výdělky na univerzitách se zabývala také pracovní skupina, kterou zřídil ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Skupina navrhla, aby se rozpočet univerzit letos mimořádně navýšil o zhruba 901 milionů. O dalších 500 milionů byl rozpočet VŠ posílen už v roce 2022. (ČTK)