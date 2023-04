Trump si nepřeje zveřejnění policejní fotky, řekla jeho právnička

Donald Trump se podle právničky Aliny Habby nebrání, aby v soudní místnosti byly během procesu s ním televizní kamery. Nechce ale, aby policie zveřejnila jeho policejní profilový snímek, tzv. mugshot. “Je to hlavní prezidentský kandidát republikánů a ničemu by to nepomohlo,“ řekla Alina Habba.

Trump zítra ve 14:15 hodin východoamerického času (20:15 SEČ) předstoupí před soud na Manhattanu a vyslechne si body obžaloby, z nichž ho viní velká soudní porota.

V těchto chvílích právě vyjíždí z floridského letiště West Palm Beach a míří na newyorské letiště La Guardia. Noc stráví ve svém bytě v Trump Tower, před nímž policie nechala postavit z důvodu obav protestů bezpečnostní zátarasy. (Politico)

