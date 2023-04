NBC: Čínský špionážní balon shromáždil informace z citlivých míst USA

Donald Trump odjede z floridského sídla do New Yorku dnes odpoledne, aby se tam zítra vydal policii a vyslechl si body obžaloby. Přespí ve svém bytě v Trump Tower, před kterým policie postavila zátarasy. Po obžalobě se vrátí zpět do Mar-a-Lago, kde vystoupí s projevem na tiskové konferenci. (NY Times)