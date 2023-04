V Trenčíně budou jednat vlády Česka a Slovenska

Česká a slovenská vláda se v Trenčíně schází na společném jednání. „Pevná spolupráce Česka a Slovenska nemá význam jen pro nás, ale ukotvuje střední Evropu,“ prohlásil premiér Petr Fiala na společné tiskové konferenci se svým slovenským protějškem Eduardem Hegerem.

„Tradice společného zasedání vlád je jedním z důkazů výjimečných vztahů a nadstandardního postavení mezi našimi národy,“ zdůraznil Fiala.

Podle Fialy čeká vlády jednání o obranné spolupráci obou zemí nebo o podpoře Ukrajiny. Za důležité téma označil také posilování společné energetické bezpečnosti. „Obě naše země zvládly končící zimu. Ušetřili jsme spotřebu plynu a vymanili jsme se ze závislosti na dodávkách z Ruska,“ shrnul Fiala.

Obranný průmysl představuje novou možnost spolupráce mezi Českem a Slovenskem, prohlásil slovenský premiér Heger.

Podle Fialy je důležité koordinovat reakce obou států na nebezpečí z Ruska a Běloruska a pomoc Ukrajině. Zmínil praktické využívání bukurešťské devítky. „Všechno to jsou státy, v nichž je dohromady pětina obyvatel EU. Jsou to státy, které jsou přímo ohroženy tím, co se děje na východ od nás,“ řekl Fiala.

„Nesmíme zapomenout ani otázku konkurenceschopnosti. Evropa zažívá růst soupeření a protekcionismu ve světě. Do jisté míry soutěžíme i s naším blízkým globálním spojencem Spojenými státy. Abychom v této globální konkurenci obstáli, musíme posilovat podnikatelské prostředí,“ prohlásil český předseda vlády.