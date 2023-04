Prezidentka Tchaj-wanu navštívila Guatemalu a Belize

Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen přijela v neděli z Guatemaly do Belize, odkud by měla cestou domů podle zatím nepotvrzených informací ještě zamířit do Los Angeles na setkání s předsedou americké Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym.

Belize a Guatemalu Cchaj Jing-wen navštívila jako poslední dvě země ve Střední Americe, které stále udržují diplomatické styky s Tchaj-wanem, informovala agentura AFP.

V Guatemale se Cchaj Jing-wen setkala s tamním pravicovým prezidentem Alejandrem Giammatteiem, s nímž mimo jiné slavnostně otevřela nemocnici ve městě Chimaltenango, na niž podle agentury AFP přispěl Tchaj-wan 22 miliony dolarů (asi 484 milionů Kč).

Server televize Deutsche Welle (DW) v neděli napsal, že výstavbu této nemocnice provází korupční kauza. Podle DW byl minulý měsíc zatčen náměstek ministerstva zdravotnictví Gerardo Hernández, který je podezřelý ze zpronevěry 8,5 milionu dolarů na falešný nákup vybavení pro tuto nemocnici. Obviněn v této kauze je mimo jiné i ředitel nemocnice Gerardo Fuentes.

Tchajwanská prezidentka slíbila v Guatemale, že její země bude v podpoře svých „demokratických spojenců“ pokračovat. Agentura AFP s odvoláním na guatemalskou vládu napsala, že „nevratná tchajwanská pomoc“ Guatemale v letech 2013 až 2021 činila 90 milionů dolarů, což bylo podle AFP o tři miliony více než pomoc této zemi od EU. V roce 2021 Tchaj-pej s Guatemalou podepsala dohodu o další „nevratné pomoci“ 60 milionů dolarů na čtyři roky.

Guatemalský prezident Giammattei čelí ve své zemi kritice kvůli tomu, že podle některých brání vyšetřování korupčních kauz. Podle deníku El País i lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) ve své poslední zprávě za loňský rok konstatovala, že guatemalská vláda Alejandra Giammatteiho „prohloubila úpadek demokracie“ v zemi a brání vyšetřování rozsáhlé korupce.

Tchajwanská prezidentka zamířila do Střední Ameriky krátce poté, co s její zemí v březnu ukončila diplomatické styky honduraská vláda levicové prezidentky Xiomary Castro. Ta je v úřadu od loňského ledna a Honduras tak diplomaticky obrátila k Číně, podobně jako to v posledních letech udělaly další země regionu – Panama (2017), Salvador (2018), Dominikánská republika (2018) či Nikaragua. (2021).

Diplomatické styky s Tchaj-wanem udržuje nyní podle dostupných informací 13 zemí, většinou malých států v Karibiku či Mikronésii. Ostatní země, včetně EU či USA ‚považují Tchaj-wan za součást Číny, ale udržují s ním obchodní vztahy. Čína označuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany. Peking kritizuje ostatní země, když jednají s tchajwanskými představiteli. Podle Pekingu tak budí zdání, že samostatnost ostrova uznávají. (ČTK)