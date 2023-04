Trollové se vracejí, už potřetí

Video dne: Třetí pokračování animovaného hitu Trollové vstoupí do kin až v listopadu. Trailer k filmu Trolls Band Forever je ale ke zhlédnutí už teď.

Pestrobarevné postavičky s pištivými hlavy Justina Timberlakea, Anny Kendrick či Zooey Deschanel se vrátí v novém příběhu, prvním, ve kterém ústřední postavy Poppy a Větvík utvoří pár a společně vyrazí pátrat po Větvíkových ztracených bratrech z někdejšího boybandu BroZone.

Série studia DreamWorks zahrnuje celkem tři filmy. První film Trollové vstoupil do kin v roce 2016, druhý s podtitulem Světové turné v roce 2020. Zejména prvnímu filmu se v kinech dařilo, s rozpočtem 125 milionů dolarů utržil celosvětově 346 milionů dolarů a získal také oscarovou nominaci za hit Can’t Stop the Feeling. Druhý film poškodila covidová pandemie, vstoupil totiž do kin v roce 2020 v dubnu, kdy se právě naplno rozjížděla.