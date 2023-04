Volby v Bulharsku koalice expremiéra Petkova, ukazuje prognóza

Podle povolební prognózy vyhraje dnešní volby v Bulharsku reformní koalice uskupení Pokračujeme ve změně (PP) bývalého premiéra Kirila Petkova a liberálně-konzervativního Demokratického Bulharska.

Prognóza agentury Gallup podle agentury Reuters koalici připisuje 25,3 procenta hlasů. Těsně na druhém místě by měla skončit konzervativně-populistická strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) bývalého premiéra Bojka Borisova a její spojenci s 24,7 procenta hlasů.

V Bulharsku dnes lidé hlasovali v pátých parlamentních volbách za poslední dva roky. Šest milionů voličů rozhodovalo o rozdělení 240 křesel v zákonodárném sboru. Zatím byly zveřejněny jen odhady výsledků na základě dotazování u volebních místností. Podle agentury DPA by mohl být předběžný výsledek hlasování znám nejdříve v pondělí.

Reuters upozorňuje, že Petkovův reformní blok by mohl mít problémy sestavit vládní koalici, především kvůli tomu, že před volbami vyloučil koalici se stranou GERB, pokud ji povede dál Borisov.

Hlavními tématy volební kampaně byly růst inflace a korupce. Debatovalo se také o podpoře Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi. Agentura AP dnes ráno uvedla, že by se podle odhadů do parlamentu mohlo dostat až sedm politických uskupení a své pozice by mohly upevnit strany populistické a proruské. Hlavní rivalové Borisov a Petkov podporují prozápadní orientaci země.

Průběžné výsledky podle stanice BNT také naznačují nízkou volební účast kolem 40 procent. Malý zájem o volby se očekával. Od zatím posledních řádných parlamentních voleb z dubna 2021 vládli ve členské zemi Evropské unie a NATO s jedinou výjimkou úředničtí premiéři a voliči dávají svou únavu z politických šarvátek znát. Loni v říjnu jich přišlo v posledních předčasných volbách hlasovat nejméně od roku 1989 – pouhých 39 procent. (ČTK)