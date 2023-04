SPD kritizuje zavírání poboček pošt

Pokud by Rusko nebo Bělorusko na Ukrajině použily taktické jaderné zbraně, riziko pro Česko by bylo prakticky nulové, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Pokud by se něco takového stalo, občané ČR nebudou žádným způsobem ohroženi,“ ujistila v Otázkách Václava Moravce. (ČT)