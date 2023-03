Vývoj bojů (400. den): Dva generálové odhadují průběh ukrajinské ofenzivy – nebude to na jednom místě, bude to bolestivé a nebude to konec. Kromě přípravných vojenských akcí, které ve zvýšené míře probíhají na jihu okupovaného území, už Ukrajinci rozjeli i psychologické operace.