Kvůli údajně svévolnému zadržení demonstrantů v Paříži přišla stovka stížností

Kvůli údajně „svévolnému zatýkání a zadržování“ demonstrantů při protestech proti důchodové reformě byla dnes v Paříži podána zhruba stovka stížností na úřady. Oznámil to dnes podle agentury AFP na tiskové konferenci kolektiv advokátů.

Podle těchto zhruba dvaceti právníků byla četná zadržení a zatčení v posledních týdnech bezpředmětná. Právníci poukazují zejména na malý počet následných stíhání zadržených a tvrdí, že cílem úřadů bylo „odradit lidi od uplatnění jejich práva demonstrovat a rozbít sociální hnutí“.

Francouzi v posledních měsících ve velkých počtech demonstrovali proti reformě důchodového systému. Kromě zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let se má zvýšit i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze. Velkých celostátních protestů se účastnilo vždy kolem milionu lidí. Jenom při protestním dni minulý čtvrtek zatkla policie 457 lidí a zranění utrpělo 441 policistů.

Podle jednoho z právníků Raphaëla Kempfa byly stížnosti podány dnes ráno u pařížského soudu převážně kvůli „svévolnému“ omezování osobní svobody. Advokátka Alice Beckerová uvedla, že 75 procent případů ponechala pařížská prokuratura bez následných opatření.

Stížnosti se týkají policie a soudního systému a jsou založeny na třech trestných činech: na svévolném zasahování do osobní svobody osobou zastávající veřejnou moc, na nezakročení s cílem zastavit nezákonné omezení svobody a na bránění ve svobodě demonstrovat. (ČTK)