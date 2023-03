Rakušan: Konkrétní pobočky České pošty určené ke zrušení se ještě mohou změnit

Ministr vnitra Vít Rakušan Deníku N řekl, že konkrétní pobočky České pošty určené ke zrušení se ještě mohou změnit. Celkem jich ale musí být zrušena tři sta. Výběr podle něj rozhodně nebyl náhodný.

„Všichni starostové se se zástupci pošty ještě sejdou a pokud je přesvědčí nějakým argumentem, že nějaká z těch poboček v tom teritoriu má větší význam než jiná, tak výměny kus za kus možné budou,“ vysvětlil Rakušan.

„To, co se děje dnes a bude se dít i v dalších týdnech, se dalo čekat, protože tento krok ještě nikdy nikdo neudělal, byť všichni věděli, že se udělat musí. Byla k tomu třeba nějaká míra politické odvahy,“ hájí postup státu.

Česká pošta dnes zveřejnila seznam 300 poboček, které zruší. Krok zdůvodňuje tím, že by se měla docházková vzdálenost k pobočce prodloužit ze dvou na tři kilometry.

„Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ uvedl pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán. Nejde o provozovny, kde je v obcích pouze jedna jediná. (red., ČTK)