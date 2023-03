Senátorka Zwyrtek Hamplová v Senátu navrhla samostatné třídy pro romské děti. Po vlně kritiky Deníku N řekla, že odděleně by se měli učit jen prvňáčci. Odborníci to odmítají. Podle nich je s integrací naopak potřeba začít co nejdřív.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Foto: ČTK