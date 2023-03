Černochová se setkala s olympionikem Svobodou, plánuje ho vzít za ukrajinskými vojáky

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se setkala s olympionikem Davidem Svobodou, který ve středu relativizoval ruskou agresi na Ukrajině. Svoboda je zaměstnancem resortní Dukly a ministryně jej hodlá vzít na výcvik ukrajinských vojáků.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Foto: ČTK

„Dostatečným trestem bude pro pana Svobodu v tuto chvíli to, že by se mnou měl vyjet do Libavé ve chvíli, kdy tam bude další turnus ukrajinských vojáků,“ řekla ministryně serveru iDnes.cz.

„Ať tam se mnou jede, aby se s těmi lidmi tváří v tvář setkal. Aby si vyslechl, čím si prošli, slyšel jejich životní příběhy. I mezi nimi je celá řada sportovců,“ dodala Černochová. Podle ní by Svoboda mohl přehodnotit svůj názor po setkání s lidmi, kteří po ukončení výcviku půjdou na frontu.

Svoboda ve středečním vysílání České televize bagatelizoval rezoluci Valného shromáždění OSN odsuzující válku na Ukrajině, ministerstvo obrany se od jeho výroků posléze distancovalo. Držitel zlaté medaile v pětiboji z londýnské olympiády (2012) svá slova později mírnil s tím, že válku neschvaluje.

Se Svobodou, který nyní působí jako trenér pětibojařů v Dukle a na pozici předsedy komise sportovců Českého olympijského výboru (ČOV) včera o jeho postojích hovořil i předseda ČOV Jiří Kejval.