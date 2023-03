Jsou biopotraviny skutečně zdravější? Co se stane, když do coly vhodíte mentosku? Proč ovoce dozrává rychleji, když se dá do sáčku s banány? Proč psi a kočky nesmějí čokoládu? Odpovídá Olga Ryparová alias Olinium, lektorka chemie, která září na sociálních sítích.

Olga Ryparová dělá chemii, postrach studentů, mimořádně zajímavou disciplínou. Foto: archiv O. R.