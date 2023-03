Průzkum: Polovina Čechů vidí v umělé inteligenci přínos pro lidstvo

Šest z deseti Čechů nyní nemá obavy, že by je v práci nahradila umělá inteligence (AI). Ztráty zaměstnání kvůli AI se naopak bojí 15 procent Čechů, zbylí na to nemají názor, ukázal průzkum agentury NMS Market Research.

Necelá polovina respondentů si myslí, že umělá inteligence bude pro lidstvo přínosem, s čímž téměř 30 procent naopak nesouhlasí.

„Data ukazují, že veřejnost zatím umělou inteligenci vnímá spíše s očekáváním, že je může zbavit nudné byrokracie a rutinních úkolů. 65 procent respondentů si myslí, že umělá inteligence může zefektivnit mnoho firemních procesů,“ uvedl spoluautor výzkumu Michael Bouška.

Jedenáct procent pracujících či podnikatelů se s umělou inteligencí na pracovišti už setkalo. Dalších 12 procent se s umělou inteligencí na pracovišti dosud nesetkalo, ale v budoucnu ji využít plánuje. Zbylých 77 procent se s AI na pracovišti nesetkalo a ani to neplánuje.

Službu ChatGPT, která se v minulých měsících stala celosvětově populární, vyzkoušelo pět procent Čechů. U vysokoškoláků to byl dvojnásobek.

Výzkumníci se lidí také ptali, v jakých oborech si dokážou představit, že budou řešit svůj požadavek s umělou inteligencí místo člověka. Nejčastěji by to bylo v IT oborech, telekomunikacích, administrativě a bankovnictví. Naopak nejméně v zemědělství, stavebnictví nebo zdravotnictví.

Průzkumu se zúčastnilo 1382 respondentů. Sběr dat probíhal na vzorku populace starší 18 let pomocí online dotazování v únoru a březnu 2023. (NMS Market Research)