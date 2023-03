Zemanův hradní protokolář Kruliš nastoupí do České národní banky

Dosavadní ředitel hradního protokolu Kanceláře prezidenta republiky Vladimír Kruliš nastoupí do České národní banky, a to 3. dubna do sekce kancelář. Bude zodpovídat především za koordinaci akcí a činností protokolárního charakteru.

Vladimír Kruliš (uprostřed) na setkání českého a indického prezidenta. Foto: ČTK

ČTK to řekla ředitelka odboru komunikace ČNB Petra Krmelová. Média v minulosti spekulovala, že by Kruliš měl sekci kancelář ČNB vést, nastupuje ale na jinou pozici.

Kruliš dal v Kanceláři prezidenta republiky výpověď v lednu, na Hradě tak končí k dnešnímu dni, řekla ČTK kancléřka Jana Vohralíková. (České noviny)