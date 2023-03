Největší výstava videoherního průmyslu E3 končí

Každoroční největší událost videoherního světa, losanageleská výstava E3, se letos neuskuteční. Po 18 letech a několikaletém covidovém výpadku výstava končí.

E3 v roce 2005. Foto: Cian Ginty, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4174293

E3 (Electronic Entertainment Expo), známá mezi fanoušky jako „videoherní Vánoce“, se měla vrátit po přerušení covidem letos v červnu. Americká asociace zábavního softwaru (ESA) a společnost Reedpop ale podle Guardianu oznámily, že již nebude pokračovat.

Pro fanoušky počítačových her je to šokující zpráva, přehlídka byla tradicí už od roku 1995 a tradičně byla místem, kde vydavatelé her a výrobci konzolí oznamovali, co dalšího pro hráče chystají.

Marketing nových titulů ale v posledních letech směřuje spíše k živým přenosům, kde vydavatelé virtuálně oznamují a ukazují nové tituly, píše Guardian, proč také nejspíš E3 končí.

„Bylo to těžké rozhodnutí kvůli veškerému úsilí, které jsme my a naši partneři vynaložili na uskutečnění této události, ale museli jsme udělat to, co je správné pro průmysl a co je správné pro E3,“ řekl Kyle Marsden-Kish z Reedpopu ve společném prohlášení s ESA.

V minulosti byla E3 otevřena profesionálům z oboru i veřejnosti, v roce 2019 se jí zúčastnilo asi 66 000 návštěvníků, než ji covid přerušil. V posledním desetiletí byly její velké tiskové konference živě přenášeny celosvětovému online publiku, což vyvolalo značný rozruch a širší mediální pozornost.