Donald Trumpa na své obvinění: Je to nehoráznost a hon na čarodějnice

Donald Trump poprvé veřejně reagoval na obvinění, o němž dnes rozhodla soudní porota. V dlouhém prohlášení označil obvinění za politický boj, který proti němu vedou „radikální levicoví demokraté, nepřátelé těžce pracujících rodin.“

„Od doby, co jsem poprvé kandidoval, byli radikální levicoví demokraté a nepřátelé těžce pracujících rodin proti mně. Demokraté lhali a podváděli a teď obvinili zcela nevinného člověka.“

Tvrdil, že jeho političtí protivníci jsou jím posedlí a že ho chtějí potrestat za to, že je „jasně vedoucím prezidentským kandidátem protistrany“.

Trump vyšetřovatele Alvina Bragga, který vyšetřování případu peněz vyplacených pornoherečce Stormy Daniels výměnou za mlčení o jejich údajném poměru před prezidentskými volbami, obvinil z financování Georgem Sorosem.

„Bragg je placený Sorosem a je to ostuda. Dělá špinavou práci pro Bidena. Věřím, že se ten hon na čarodějnice Bidenovi vrátí a lidé mu to spočítají při volbách. Každý vidí, co tu demokraté dělají.“

Pozornost svých příznivců obrátil na volební kampaň. „Nejdřív porazíme Bragga, pak Bidena a každého podvádějícího demokrata vyhodíme z úřadu,“ slíbil exprezident, kterého v nejbližší době čeká sdělení obvinění.