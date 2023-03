Vězněný finanční ředitel Trumpovy firmy změnil nedávno právníky

Bývalý Trumpův právník Michael Cohen je podle svého vyjádření „uklidněn z toho, že nikdo není nad zákonem, a to včetně prezidenta.“ „Poprvé v historii USA byl obviněn prezident a na to pyšný nejsem. Ale je správné, že každý je veden k zodpovědnosti,“ vzkázal v prohlášení. „Je to teprve začátek.“