Každý desátý obyvatel Francie je imigrant, oznámili statistici

Přistěhovalci v roce 2021 tvořili 10,3 procenta francouzské populace, v Paříži je imigrant dokonce každý pátý obyvatel metropole. V zemi tak žije na sedm milionů imigrantů.

Vyplývá to podle agentury AFP z demografické studie, kterou dnes zveřejnil francouzský statistický úřad INSEE.

Studie podle AFP poprvé po deseti letech popisuje vývoj imigrace napříč několika generacemi. „V populaci žijící ve Francii bylo v roce 2021 10,3 procenta přistěhovalců,“ oznámili dnes statistici. Přistěhovalci jsou přitom ve statistice míněni lidé narození v zahraničí. Ještě v roce 1968 tvořili 6,5 procenta francouzské populace, uvádí studie s názvem Přistěhovalci a potomci přistěhovalců ve Francii.

Šestatřicet procent z těchto lidí, tedy více třetina, mezitím získala francouzské občanství. Mezi potomky imigrantů převažují ve druhé generaci těsně ti, kteří mají jen jednoho rodiče přistěhovalce. Ve třetí generaci je devět z deseti potomků takových, kteří mají jen jednoho nebo dva přistěhovalé prarodiče.

Původ imigrantů je různorodý. Před 50 lety přicházeli především z jižní Evropy, nyní převládají příchozí z Afriky nebo Asie. Zatímco počet imigrantů původem ze Španělska a Itálie klesl z 543 000 v roce 2011 na 531 000 v roce 2021, počet lidí ze severoafrické oblasti, Maghrebu, ve stejném období vzrostl z 1,63 milionu na dva miliony. Dohromady tvořili více než polovinu imigrantů v roce 2021 ti pocházející z Afriky; bylo jich 3,31 milionu z celkových 6,96 milionu.

Ženy nyní tvoří 52 procent přistěhovalců žijících ve Francii, zatímco v roce 1968 to bylo 44 procent. Imigrace se koncentruje do velkých aglomerací, uvádí studie. Přistěhovalci tak tvoří 20 procent obyvatel Paříže, na jejím severním předměstí Seine-Saint-Denis je to dokonce 32 procent. (ČTK)