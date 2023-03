„Šamana“ z Kapitolu propustili z vězení předčasně za vzorné chování

Jeden z nejznámnějších účastníků napadení Kapitolu přezdívaný šaman, Jacob Chansley, byl dnes propuštěn předčasně z vězení a umístěný do rezidenční instituce. Tam by měl zůstat do května, kdy má být propuštěn za dobré chování zcela. (CBS)

Čtyřiatřicetiletý Jacob Chansley se vydával za šamana a vyznával konspirace QAnon. Odsouzen byl na 41 měsíců. Foto: Manuel Balce Ceneta, AP