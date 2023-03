Mezinárodní soudní dvůr: některé americké sankce proti Íránu porušují mezinárodní právo

Komentář Ondřeje Štindla: Od spojenecké invaze do Iráku uplynulo dvacet let. V té souvislosti se připomínají pochybné důvody, jež k útoku vedly, především neexistující zbraně hromadného ničení. Pomýlená ale byla i představa, že do země zničené diktaturou je možné snadno exportovat západní demokracii.