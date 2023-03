Vondrášek: Loňský rok byl z pohledu bezpečnostní situace v ČR extrémně náročný

Loňský rok byl z pohledu bezpečnostní situace v ČR extrémně náročný, hodnotí policejní prezident Martin Vondrášek. Důvodem byla covidová opatření, uprchlická vlna z Ukrajiny i nelegální migrace.

Podepsala se na tom i bezpečnostní zajištění předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Na déle než čtyři měsíce musela navíc policie znovu zavést kontroly na hranici se Slovenskem. Zmírnění situace nelze očekávat ani v letošním roce, řekl Vondrášek na Mezinárodní konferenci obecních policií v Olomouci.

„Kdybych měl popustit uzdu fantazii a vymyslet si nějaké mimořádné výzvy a bezpečnostní hrozby pro Českou republiku na pět deset let, tak bych nikdy nevymyslel, co jsme museli všichni absolvovat v loňském roce,“ podotkl policejní prezident.

Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že by se ČR měla vyrovnávat s menším množstvím ať už tuzemských, nebo zahraničních hrozeb než loni. „Nelze očekávat, že by se snižovala kriminalita. Společnost je velmi názorově polarizována, to co se dříve řešilo v klidu slovem, nyní se řeší i fyzicky. Máme za sebou několik shromáždění, u toho posledního před Národním muzeem do nás dav opravdu fyzicky strkal. Do toho nevíme, co udělá lepší počasí s migrační vlnou z Turecka, kde je před prezidentskými volbami,“ doplnil Vondrášek.

Podle loňských policejních statistik především abnormálně narostla oproti poslední migrační krizi z roku 2015 nelegální tranzitní migrace. Loni bylo zajištěno 21 852 nelegálních migrantů především ze Sýrie, Turecka a Afghánistánu. O rok dříve jich bylo 1330 a v roce 2015 při poslední migrační vlně 3277. (ČTK)